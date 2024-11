Der Nachbarschaftsverein von Cala Major auf Mallorca hat bei einem Treffen mit der Stadtverwaltung von Palma in der vergangenen Woche seinem Wunsch nach einem Tageszentrum im Gebäude des ehemaligen Pireo-Hotels Nachdruck verliehen. Nach dem Gespräch mit der Stadträtin für Finanzen, öffentliche Verwaltung und Innenpolitik, Mercedes Celeste, sagte der Vorsitzender der Anwohnerorganisation, Esteban Camps: "Es ist beabsichtigt, mit den Arbeiten zu beginnen. Das Projekt befindet sich allerdings noch im Anfangsstadium."

Das Gebäude befindet sich in der Straße Joan Miró 314 und wurde 1952 errichtet. Ursprünglich war hier das Hotel Pireo beheimatet. Später, im Jahr 1996, wurde es renoviert. Zwei Stockwerke des Gebäudes gehören der Stadtverwaltung. Eine dieser Etagen ist von einer Bürgerberatungsstelle sowie von Räumen für Aktivitäten belegt, weitere eineinhalb Geschosse sind ungenutzt. Der Rest des Gebäudes ist für Wohn- und Geschäftsräume vorgesehen.

Das Tageszentrum ist eine der großen und alten Forderungen des Viertels. Im November 2013 wurde die Renovierung des Gebäudes zu einem Museum über das Cabrera-Archipel genehmigt, das Mallorca vorgelagert ist. Das Plakat, das den Start dieses Projekts ankündigt, hängt noch immer am Balkon des ersten Stocks.

Über die Chancen des neuen Bauvorhabens erklärte Nachbarschafts-Chef Esteban Camps: "Die Arbeiten für das Tageszentrum können erst durchgeführt werden, wenn die im Technischen Bauaufsichts-Bericht geforderten Reparaturen durchgeführt worden sind." Gleichzeitig ist Camps zuversichtlich: "Dieses Projekt für ein Tageszentrum wird gerade aktiviert und eine Verbesserung bedeuten, die sich auf das Viertel auswirken wird."

