Das Provinzgericht der Balearen wird diese Woche in Palma de Mallorca über einen Mann urteilen, der wegen Betrugs angeklagt ist. Der Spanier hatte in einem Hotel auf Menorca Rechnungen über mehr als 10.000 Euro nicht bezahlt und versucht, die Hoteldirektion durch fingierte Überweisungen zu täuschen. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von einem Jahr.

Die Ereignisse gehen auf den 9. August 2019 zurück. Der Angeklagte hatte drei Tage in einem Hotel in der Cala'n Bosch reserviert und seinen Aufenthalt im Voraus bezahlt. Er wurde von einer weiteren Person begleitet. Laut der Anklage habe sich der Mann "wie Gott in Frankreich" gefühlt und fügte seiner Zeit in der Unterkunft neun Nächte hinzu.

Als die Hoteldirektion die Zahlung der Rechnung für die Verlängerung verlangte, behauptete der Spanier, er habe eine entsprechende Überweisung veranlasst. Tatsächlich zeigte er einen Überweisungsbeleg vor und schickte sogar eine Zahlung per E-Mail an das Mobiltelefon des Hoteldirektors im Wert von mehr als 6000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, der Angeklagte habe lediglich den Überweisungsauftrag erteilt, den Beleg eingeholt und den Auftrag anschließend sofort storniert. Diese Praktik wiederholte der Mann während seines Aufenthaltes mit drei weiteren Rechnungen und verließ das Hotel ohne Widerstände.

Nach seinem Abschied forderten die Verantwortlichen der Unterkunft weiterhin Zahlungen vom säumigen Hotelgast. Dieser versuchte sich herauszureden, bis er schließlich wegen ausstehender Beherbergungs- und Bewirtungskosten angezeigt wurde. Ausgenommen von der Anklage ist die Begleitperson des Mannes, der die Staatsanwaltschaft glaubt, nichts von den Vorgängen gewusst zu haben.