Die Schlechtwetterfront, bekannt als DANA, hat sich von Mallorca verzogen. Infolgedessen hat die regionale Vertretung der staatlichen Wetterbehörde Aemet für die Baleareninseln alle Warnungen vor starkem Regen aufgehoben. Dennoch bleibt die Wetterlage am Mittwoch wechselhaft. Es können weiterhin vereinzelte Schauer auftreten, die sich jedoch bis zum Abend immer mehr in Wolkenlücken auflösen. Die Temperaturen steigen, und die Maximalwerte werden voraussichtlich zwischen 18 und 21 Grad liegen. Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung.

Trotz der intensiven Regenfälle und der Wetterarnungen kam es auf Mallorca zu wenigen Zwischenfällen. Lediglich der Sturzbach Es Domingos Gran trat in Porto Cristo über die Ufer und führte zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen in der Umgebung. Schwere Schäden blieben jedoch aus. Nach Angaben des Notdienstes 112 mussten die Einsatzkräfte 38 wetterbedingte Einsätze bewältigen, die jedoch keine größeren Schäden nach sich zogen.

Die Niederschlagsmengen auf Mallorca

Aemet meldete trotzdem beeindruckende Regenmengen in den vergangenen 24 Stunden: In Escorca wurden 50 Liter pro Quadratmeter gemessen, Cabrera und Lluc verzeichneten jeweils 49 Liter, während in Portocolom und Sant Elm 43 Liter niedergingen. Auch in der Serra d'Alfàbia und Banyalbufar kamen 42 Liter zusammen, und im Hafen von Sóller registrierte man 38 Liter pro Quadratmeter.

Precipitació darreres 24 h:#Mallorca

50 Escorca Son Torrella

49 Cabrera

49 Lluc

43 Portocolom

43 Sant Elm

42 Serra d'Alfàbia

42 Banyalbufar

38 Sóller port

35 Pollença

30 Port de Pollença

30 Calvià

29 Portopí

29 Santa María

28 Sineu

24 Portopí

24 Portopí

24 UIB

Die balearische Aemet-Zentrale hat die Entwicklung der DANA aufmerksam beobachtet und ihre Warnungen sowie Wetterupdates laufend auf den sozialen Netzwerken veröffentlicht, um die Bevölkerung in Echtzeit über die Lage zu informieren.

Aussichten: Am Donnerstag folgt Beruhigung

Für Donnerstag erwartet Mallorca eine Wetterberuhigung: Es wird größtenteils leicht bewölkt, vereinzelte, schwache Schauer sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen werden weiter steigen, vor allem die nächtlichen Tiefstwerte, während sich die Tageshöchstwerte kaum verändern. Der Wind bleibt mäßig, weht jedoch zunehmend aus Ost bis Nordost und könnte zeitweise auffrischen.