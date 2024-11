Ein Zwischenfall am späten Sonntagabend hat für Aufregung im "Bielefelder Stübchen" gesorgt, einer bei deutschen Urlaubern beliebten Kneipe direkt hinter dem Megapark auf Mallorca. Ein 26-jähriger Schwabe geriet dort in Streit mit den Gästen des Lokals und versetzte die Anwesenden in Alarmbereitschaft.

Laut Augenzeugenberichten begann der Mann, der zuvor bereits mit der Polizei in der Schinkenstraße aneinandergeraten sein soll, eine Auseinandersetzung in dem Etablissement. Unmittelbar nach seinem Eintreffen soll er mehrere Gäste beleidigt und versucht haben, Streit zu provozieren. "Er war sehr aggressiv und suchte immer wieder die Auseinandersetzung", schildert ein Gast die ersten Momente gegenüber MM. Allgäuer bringt Schwaben zu Boden Die Situation eskalierte, als der 26-Jährige versuchte, mit einer Dachrinnenhalterung in die Kneipe zurückzukehren, um die Gäste zu bedrohen. "Er brüllte provozierende Fragen wie 'Willst du aufs Maul?' oder 'Habt ihr ein Problem?'", berichtet der Zeuge weiter. Doch die Gäste ließen sich nicht einschüchtern. Zwei von ihnen setzten entschlossen Barhocker ein, um den Mann auf Abstand zu halten. Ähnliche Nachrichten "We love Mallorca": Neue Doku-Soap mit deutschen Auswanderern läuft an "Wir haben ihn mit den Hockern in Richtung Zaun gedrängt, bis er schließlich die Metallstange fallen ließ", erzählt der Urlauber. Als der Angreifer sich nicht beruhigte, habe ein 30-jähriger Mann aus dem Allgäu eingegriffen und den Schwaben zu Boden gebracht, um ihn zu fixieren. "Währenddessen verständigten andere Gäste die Polizei, die schnell vor Ort war", so der Zeuge weiter. Die Beamten nahmen den Mann fest und durchsuchten ihn. Dabei entdeckten sie Medikamente, deren Mischung mit Alkohol laut einem hinzugezogenen Notarzt gefährlich sein könnte. Es wird vermutet, dass dies zur aggressiven Stimmung des Mannes beigetragen hat. Der 26-Jährige wurde in Handschellen abgeführt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein geplanter Rückflug für den darauffolgenden Donnerstag musste aufgrund der Ereignisse kurzfristig verschoben werden. Bis zum Zeitpunkt seiner Verlegung in den Rettungswagen konnte jedoch noch nicht geklärt werden, in welchem Hotel der Mann untergebracht war.