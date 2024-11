Wie viele andere Gemeinden auf Mallorca leidet auch Son Servera unter einem akuten Parkplatzmangel, besonders in den Küstengebieten. Im beliebten Urlaubsort Cala Millor, der zum Gemeindegebiet von Son Servera gehört, führt die steigende Zahl an Touristen und Mietwagen immer häufiger zu Engpässen bei den Parkmöglichkeiten – ein Problem, das sowohl Urlauber als auch Einheimische betrifft.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, plant das Rathaus von Son Servera nun die Errichtung eines neuen, kostenlosen Parkplatzes mit 80 Stellplätzen. Dieser soll den Bewohnern der Gemeinde zugutekommen und die Verkehrssituation in der Region entlasten. Im Rahmen einer umfassenden Mobilitätsstudie arbeitet die Gemeinde derzeit an der Umsetzung des Projekts, das auch die benachbarte Region Cala Bona nördlich von Cala Millor mit einbezieht.

Bernat Grimalt, der Verkehrsbeauftragte der Gemeinde, erläuterte: „Die wichtigsten Voraussetzungen für den Zugang zu diesem neuen Parksystem sind die Zulassung des Fahrzeugs und die Registrierung in der Gemeinde.“ Damit soll sichergestellt werden, dass der Parkplatz vorrangig von Einheimischen genutzt wird. Zur Kontrolle des Zugangs werden spezielle Markierungen an den Fahrzeugkennzeichen angebracht, und auch die Parkflächen selbst sollen durch auffällige Farbmarkierungen und Schilder klar erkennbar gemacht werden.

Das Projekt zielt darauf ab, die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern, die insbesondere in den Sommermonaten stark unter dem hohen Touristenaufkommen leiden. Laut Berichten der spanischen Tageszeitung Ultima Hora könnte dieses Modell auch auf Cala Bona ausgeweitet werden. In diesem Fall könnte die Gemeinde sogar in Erwägung ziehen, zusätzliche Grundstücke zu erwerben oder bereits bestehende Stellplätze umzuwidmen, um die Parkplatzsituation weiter zu optimieren.

Mit dieser Initiative möchte Son Servera nicht nur die Mobilität in der Region verbessern, sondern auch den Bewohnern ein Stück Lebensqualität zurückgeben, die durch den wachsenden Tourismus zunehmend belastet wird.