Für 100 Autos! Neuer Parkplatz soll mehr Urlauber in diese Stadt auf Mallorca locken

Der Stadtrat von Inca, der drittgrößten Stadt auf Mallorca, will einen großen neuen Parkplatz einrichten. Dieser soll nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" im besonders ansehnlichen Viertel Els Molins entstehen.

Das Areal, auf dem künftig etwa 100 Autos abgestellt werden können, umfasst 2912 Quadratmeter. Für das Projekt steht mehr als eine Million Euro zur Verfügung, wobei 828.000 Euro für Zwangsenteignungen aufgewendet werden müssen. Die Stadt hofft, mit dem neuen Parkplatz die Sicherheit der Gegend zu erhöhen.

Inca zieht normalerweise nicht allzu viele Touristen an. Die Stadt gilt wie auch Manacor nicht als ästhetisches Kleinod. Dennoch gibt es punktuell Sehenswertes zu entdecken, wie etwa eine Fußgängerzone, das Schuhmuseum und das Kloster Santo Domingo.

Angesichts der immer größeren Touristenmassen, die nach Mallorca kommen und in Mietwagen unterwegs sind, werden gute Parkmöglichkeiten immer weniger. Ungeachtet dessen wurden an einigen Küstenabschnitten Parkplätze jüngst geschlossen. Woanders jedoch wie in Inca werden solche areale geschaffen, um die Urlauberströme anzulocken.