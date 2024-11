Neue Stellplätze mit Ausblick: Der Flughafen von Palma hat am Freitag 750 neue Parkplätze unter freiem Himmel auf der siebten Etage des Parkhauses eröffnet. Diese Erweiterung sei Teil einer umfassenden Renovierung der Flughafeneinrichtungen, teilte die Verwaltungsgesellschaft AENA mit.

Auf Teilen des Parkdecks wurden überdies Überdachungen angebracht, die mit Photovoltaikanlagen versehen sind. Dadurch, so hieß es einer Mitteilung an die Medien, stelle der Parkplatz Strom für den Betrieb des Flughafens her.

Darüber hinaus verfügt das Parkhaus über eine neue Zufahrtsrampe, um die verschiedenen Nutzer der Einrichtung – Passagiere, Mietwagenkunden und Mitarbeiter – besser voneinander zu trennen. Nach Angaben von AENA soll mit dem Umbau der "Service für Passagiere" verbessert werden.