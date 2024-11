Rolf Karlsson, der schwedische Milliardär, der sein Imperium mit mehreren Taxiunternehmen in ganz Skandinavien aufgebaut hat, ist der Eigentümer, der Can Alomar zum Verkauf angeboten hat. Neben dem Haupt- und dem Nebengebäude, die er jetzt in Palmas goldener Meile, dem Paseo del Borne, zum Verkauf anbietet, besitzt er noch weitere Immobilien auf der Insel: ein historisches Gebäude im Zentrum von Ciutat, das in vier Wohnungen aufgeteilt ist, und eine Luxusvilla in Port d'Andratx, die sein erster Erwerb auf der Insel war.

Der schwedische Geschäftsmann, heute 70 Jahre alt, ist ein Selfmademan. Der gelernte Straßenbauingenieur und Sohn eines Arbeiters in Södertälje stieg in den 1980er Jahren in das Taxigewerbe ein. Seitdem hat er mehrere Unternehmen für diesen Sektor gegründet, insbesondere Cabonline, das rund 50 000 Fahrzeuge in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark betreibt. Außerdem war er Präsident des Eishockeyteams seiner Heimatstadt.

Vor einem Jahrzehnt landete er auf der Insel, als er einen gewissen Ruhestand antrat und sich von der Leitung seiner Unternehmen zurückzog, die heute in den Händen eines seiner Söhne liegen. Das erste Haus in Andratx kaufte er als Feriendomizil, die anderen während der Krise als Investition: „Ich habe sie während der spanischen Immobilienkrise zum halben Preis gekauft, es waren gute Investitionen“, sagte er vor Jahren in einem Interview in einem schwedischen Podcast. Das wichtigste dieser Häuser ist Can Alomar. Neben dem Hauptgebäude zwischen dem Paseo del Borne und dem Carrer de Sant Feliu hat Karlsson auch das Nebengebäude mit der Nummer 17 im Paseo del Borne zum Verkauf angeboten, in dem er vier Stockwerke für Büros eingerichtet hat. Insgesamt stehen 7000 Quadratmeter in zwei denkmalgeschützten Gebäuden zum Verkauf. Can Alomar, das Ende des 19. Jahrhunderts an der Stelle des ehemaligen Can Thomàs erbaut wurde, ging durch mehrere Hände, seit die Familie Alomar es in den 1970er Jahren verkaufte.

Das Anwesen befand sich in einem eher schlechten Zustand und war zu Beginn dieses Jahrhunderts sogar mit Brettern vernagelt, bis es von einer katalanischen Investorengruppe erworben wurde. Im Jahr 2009 wurde das Gebäude umfassend renoviert, so dass im Erdgeschoss Geschäfte eröffnet werden konnten. Heute befinden sich in dem Gebäude das Hotel Can Alomar, Geschäfte von Louis Vuitton und Rolex sowie mehrere Büros. In den kommenden Monaten soll auch das deutsche Konsulat in Palma dort einziehen.