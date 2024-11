Stabile Wetterverhältnisse auf Mallorca meldet der spanische Wetterdienst für das dritte Wochenende im November. Mit anderen Worten: Es wird mehr oder weniger sonnig und tagsüber mild sein – ganz im Gegensatz zu den regnerischen und kalten Tagen, die das isolierte Höhentief (DANA) noch zu Beginn der Woche beschert hatte.

Für diesen Samstag, 16. November, hat die Delegation der Staatlichen meteorologischen Agentur (Aemet) auf den Balearen Sonne mit bewölkten Intervallen angekündigt. Weniger erfreulich für die Atemwege: Es wird Schwebstaub geben. Die nächtlichen Temperaturen werden sich kaum ändern, und liegen bei 8 Grad, in Escorca in der Serra Tramuntana sinken sie sogar bis 3 Grad. Die Tagestemperaturen werden dagegen leicht ansteigen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad und damit höher als die für diese Jahreszeit üblichen 19 Grad. Der Wind weht leicht bis mäßig aus östlichen Richtungen.

Am Sonntag soll das milde Wetter weitergehen. Die Wettervorhersage für Mallorca zeigt einen überwiegend leicht bewölkten Himmel. Es wird Nebel erwartet und es besteht die Möglichkeit einer morgendlichen Nebelbank. Wiederholt wird auch Schwebstaub auftreten. Die Temperaturen bleiben unverändert oder gehen in der Nacht zurück, während der Wind leicht bis mäßig weht und überwiegend aus nördlichen Richtungen kommt.

Die Woche beginnt mit einer stabilen Wetterlage. So wird am Montag ein wolkenverhangener Himmel erwartet, sowie Dunst und die Möglichkeit von etwas Morgennebel. Die Temperaturen werden ähnlich wie an den Vortagen und der Wind wird leicht und wechselhaft sein. Für Dienstag zeigen die Wettermodelle dann einen Wetterumschwung auf Mallorca an. Allerdings sind bis dahin noch einige Tage hin, so dass sich genaue Angaben nicht machen lassen, zumal am meteorologisch schnelllebigen Mittelmeer.

Und während die Niederschläge der vergangenen Woche in Valencia und anderen Teilen Spaniens verheerende Folgen hatten, kann Aemet für das von Wassermangel geplagte Mallorca und seine Nachbarinseln auch Positives melden: „Nach den Regenfällen auf den Balearen können wir bestätigen, dass die Niederschlagsmenge bis heute und seit dem 1. Januar 2024 als ,normal’ angesehen wird. Wir sind auf einem guten Weg!”