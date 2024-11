Der Herbst auf Mallorca zeigt sich in diesen Tagen wieder von seiner schönen Seite. An diesem Wochenende scheint fast überall auf der Insel die Sonne, der Himmel strahlt blau und die Temperaturen liegen bei 20 bis 22 Grad. Doch das nächste Schlechtwetter-Intermezzo steht der Insel schon bevor. Deshalb sollten Urlauber und Residenten noch so lange Sonne tanken, wie es geht.

An diesem Sonntag genießen viele Ausflügler das schöne Wetter, unter anderem an der Playa de Palma. Kinder spielen leicht bekleidet im Sand, während die Eltern sich sonnen und einige Mutige gehen sogar schwimmen. Viele Sportler sind unterwegs und Volleyballspieler haben ihre Netze im Sand aufgebaut. Auch die Promenade an der beliebten Playa de Palma ist gut gefüllt: Urlauber und Residenten gehen spazieren oder essen in der Sonne zu Mittag. Die Innenstadt von Palma de Mallorca ist ebenso bevölkert.

Impressionen von der Playa de Palma am sonnigen Sonntag. Foto: man

Ein Blick auf die Wetteraussichten zeigt, dass das aktuelle Hoch noch ein paar Tage auf der Insel verweilen wird. Laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet bleibt das Wetter auf Mallorca bis einschließlich Dienstag in der kommenden Woche sonnig und mild. Dazu sind weiterhin bis 22 Grad in Palma de Mallorca und Llucmajor angesagt. Ähnlich verhalten sich auch die aktuellen Wassertemperaturen: 20,5 Grad wurden am Sonntagmorgen im Balearen-Meer vor Andratx im Südwesten gemessen.

Ab Mittwoch sollen sich die Wolken ein wenig verdichten und im Tramuntana-Gebirge ist bereits der nächste Regen angekündigt. Ab Donnerstag wird es dann ein wenig kühler und der Regen kann sich auf der gesamten Insel ausbreiten. Laut der aktuellen Wettervorhersage ist ab kommendem Freitag sogar schon der erste Schnee dieser Wintersaison angekündigt.

Laut Aemet wird am Freitag die Schneefallgrenze auf 1100 Meter sinken. Auf den Gipfeln des Tramuntana-Gebirges könnte es dann schneien. Der niedrigste Gipfel liegt bei 1093 Metern, die höchste Erhöhung Mallorcas – der Puig Major – bei 1445 Metern. Wie schön die weißen Gipfel auf Mallorca aussehen, können Sie hier nachlesen. Dass es in flacheren Gebieten schneit und der Schnee auch liegen bleibt, kommt auf der Insel eher selten vor.