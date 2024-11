Dass der Winter immer näherrückt, haben die Bewohner von Mallorca in den vergangenen Nächten feststellen müssen. In der Nacht zum Montag schüttelte die Kälte die Menschen besonders intensiv durch.

Im Tramuntana-Dorf Escorca sank das Quecksilber auf lediglich 4,1 Grad, im Weindorf Binissalem war es mit 7,7 Grad ebenfalls mehr als frisch. Auch in folgenden anderen orten wurden einstellige Werte gemessen: Heiligtum Lluc (5 Grad), die Universität Palma (7,3 Grad), Sa Pobla (8,8 Grad) und Campos (8 Grad).

In den kommenden Nächten soll es nicht mehr allzu kalt werden. Zwischen 12 und 15 Grad werden erwartet, was für die Jahreszeit angemessen ist. Am Tag geht es örtlich auf deutlich über 20 Grad hoch. Am Montag wurde in Artà mit 22,6 Grad der Spitzenwert auf der Insel gemessen. Auf Platz 2 rangiert Binissalem mit 22,4 Grad vor dem Leuchtturm von Cala Rajada (22,1 Grad) und Calvià bzw. Pollença (22 Grad).

Was die sonstige Wetterenticklung angeht, so wird es ab Mittwoch ausgesprochen stürmisch auf der Insel. Für den Donnerstag wurde wegen hohen Seegangs sogar die Warnstufe Gelb ausgerufen. Mit dem Ende der windigen Phase wird erst am Wochenende gerechnet.