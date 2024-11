Nach sonnigen Tagen soll es auf Mallorca in der zweiten Wochenhälfte zeitweise stürmisch werden. Der Wetterdienst Aemet erwartet nach eigenen Angaben erste stärkere Böen am Mittwoch aus dem Nordwesten. Besonders stark weht der Wind am Freitag, dann steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 75 Prozent. Auch am Samstag soll es Niederschlag geben, die Schneefallgrenze liegt bei 1400 Metern.

Die Temperaturen bleiben auf einem erträglichen Niveau: Am mildesten wird es am Mittwoch mit 22 Grad, ansonsten muss mit 20 bis 21 Grad gerechnet werden. Nachts liegen die Werte zwischen 11 und 15 Grad. Die vergangenen Wochen waren auf Mallorca von meist nassem Wetter bestimmt gewesen. Immer wieder suchten sogenannte "Danas" die Insel heim, also niederschlagsreiche Tiefdruckgebiete, die unter anderem den Flugverkehr sehr durcheinander brachten. Der November gilt anders als in Deutschland als eher lieblich. Temperaturen um 20 Grad sind die Regel, manch ein Mitteleuropäer bewegt sich auf der Insel noch in kurzen Hosen. Nur ganz Hartgesottene trauen sich noch ins Meer.