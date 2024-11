Ein neuer Herbststurm hat Mallorca am Mittwoch erreicht. Der sogenannte "Bomben-Zyklon" sorgte fast überall auf der Insel für heftige Winde und extrem starke Böen. Laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet waren diese vor allem im Tramuntana-Gebirge besonders stark. Mit 85 Kilometern pro Stunde ist die schnellste Böe in der Serra d’Alfabia verzeichnet worden. Darauf folgt das Dorf Binissalem mit 74,2 km/h und der Airport auf der Nachbarinsel Menorca mit 70,6 km/h.

Parallel dazu ist es am Mittwochnachmittag auf Mallorca verhältnismäßig warm gewesen: Spitzenwerte von 23 Grad sind in Palma sowie Son Servera erreicht worden. Am Leuchtturm von Capdepera, in Campos, Manacor, Santanyí und Calivià waren es 22 Grad. Entsprechend konnte man in Palma de Mallorca Zeuge werden, wie leicht bekleidete deutsche Urlauber die Straßen, Plätze und öffentliche Verkehrsmittel bevölkerten. Während die Touristen in Shorts, T-Shirts und offenen Sandalen unterwegs waren, trugen viele Residenten und Einheimische dünne Steppjacken und langärmlige Pullover.

Urlauber in Sommersachen, die Einheimischen sind dagegen warm eingepackt: Impressionen aus einem Stadtbus in Palma de Mallorca am Mittwoch. Foto: my

Wegen des Herbststurms gilt auf Mallorca auch am Donnerstag weiterhin die Warnstufe Gelb. Vor allem am späten Donnerstagnachmittag soll es an den Küstenbereichen der Insel noch einmal sehr windig und rau werden. An Land gilt die Sturmwarnung für den Südwesten, Süden und Südosten in der Zeit von 18 Uhr bis Mitternacht. Hier sehen Sie alle Warnungen für die kommenden Tage auf einen Blick:

21/11 11:12 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:12 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/GVR8hiHelW — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 21, 2024

Die Sturmwarnung zieht sich bis in den Freitagmorgen, ab dem Mittag soll der Herbststurm dann aber abgezogen sein. Gleichzeitig sind für den Vormittag am Freitag Schauer und Regenfälle angekündigt. Es kann stellenweise bedeckt und wolkig sein, danach wird sich das Wetter auf Mallorca aber wieder stabilisieren. Neben einigen Wolken wird meistens die Sonne scheinen und die Werte liegen bei moderaten 20 bis 22 Grad am Wochenende.