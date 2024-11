Nach Einführung der Umweltzone ab 1. Januar 2025 will die Stadt Palma de Mallorca motorisierten Verkehrsteilnehmern eine drei Monate lange Schonfrist einräumen. Bis Ende März, so der für Mobilität verantwortliche Stadtrat Antonio Deudero am Freitag gegenüber dem MM-Schwesterblatt "Ultima Hora", würden bei Verstößen noch keine Bußgelder verhängt werden.

Die Umweltzone liegt in Mallorcas Inselhauptstadt innerhalb der Altstadtrings, der sich aus mehreren Avingudas zusammensetzt. Dort dürfen ab Beginn kommenden Jahres nur noch Fahrzeuge mit bestimmten Umweltplaketten verkehren. In der ersten Phase bis 2027 sind vor allem ältere Fahrzeuge von der Zufahrt ins Zentrum ausgeschlossen: Benziner vor dem Baujahr 2001 und Dieselfahrzeuge vor 2006 dürften dann nicht mehr in die Umweltzone. Die Umweltzone im sogenannten Casc Antic (historische Altstadt) umfasst ein strenges Konzept zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen. Knapp 20 Hightech-Kameras kontrollierten die Nummernschilder und ahndeten gleichzeitig Verstöße gegen die neuen Umweltstandards, hieß es seitens der Stadtverwaltung. „Unser Ziel ist es, Verkehrschaos zu vermeiden und die Bürger behutsam an die neuen Regelungen heranzuführen", sagte Deudero am Freitag. Die Stadtverwaltung arbeite derzeit intensiv daran, die Bevölkerung umfassend zu informieren. Man wolle einen reibungslosen Übergang gewährleisten und die Akzeptanz für die Umweltzone schrittweise erhöhen. Ab Januar 2027 sollen die Kriterien verschärft werden. Dann würden auch Fahrzeuge der Kategorie B, also Benziner ab 2001 und Dieselfahrzeuge ab Januar 2006, von der Zufahrt in die Altstadt ausgeschlossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die europäischen Umweltstandards konsequent umgesetzt werden. Und Fahrzeuge mit deutschem oder österreichischem Kennzeichen? Umweltplaketten aus diesen EU-Staaten werden von den spanischen Behörden anerkannt. In Deutschland zugelassene Fahrzeuge mit Umweltplakette 2 oder 3 müssen ab Januar kommenden Jahres aber ein Bogen um Palmas Altstadt machen. Die Umweltplakette 4 berechtigt, noch bis Ende 2026 bis ins Innerste der Inselmetropole zu fahren.