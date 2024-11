Viele Menschen auf Mallorca haben das fast sommerliche Wochenende genossen. Nicht nur die Strände und Promenaden, sondern auch Veranstaltungen, Cafés und Restaurant-Terrassen sind am Samstag und Sonntag gut gefüllt gewesen. Mit Beginn der neuen Woche wird es erst einmal ein wenig wechselhafter und auch kühler. Vor allem in den Nächten sind die Temperaturen in diesen Tagen stellenweise wieder kräftig gesunken: Nur 7 Grad sind in der Nacht auf Montag in Escorca sowie 8 Grad in Campos gemessen worden, während es im Gegensatz dazu milde 20 Grad Port de Sóller gab.

Der Montag beginnt teilweise bedeckt, wolkig und diesig. Vor allem im Norden und Südwesten der Insel zieht es öfter zu. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, sind auch kurze Schauer nicht ausgeschlossen. Wenn es regnet, werde Schlammregen herunterkommen, teilte der Aemet per X mit. Dazu weht der Wind aus Süden und kann im Tramuntana-Gebirge Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde mit sich bringen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad – ähnlich mild wie die vergangenen Tage.

Am Dienstag wird die Bewölkung sogar noch ein wenig zunehmen und besonders am Morgen wird es oft nebelig sein. So wird es die Sonne etwas schwerer haben, sich durch die dicke Wolkendecke durchzukämpfen. An vielen Orten der Insel wird es am Dienstag eher bewölkt bleiben, es gibt aber auch immer wieder ein paar schöne Momente. An den Temperaturen wird sich nicht viel ändern.

Laut der aktuellen Aussichten wird das Wetter auf Mallorca ab Mittwoch wieder stabiler und auch freundlicher. Die Sonne wird sich häufiger durchsetzen können und es bleibt trocken. Allerdings wird es ein wenig kühler mit folgenden Topwerten: 18 Grad in Manacor und Santanyí, 19 Grad in Andratx und 20 Grad in Palma de Mallorca.

Auch die Wassertemperaturen im Balearen-Meer sind ein wenig zurückgegangen. Lagen sie vor wenigen Tagen noch bei rund 20 Grad, sind am Montagmorgen noch 18,2 Grad vor Andratx sowie 19 Grad vor Sa Ràpita gemessen worden.