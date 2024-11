Der frühere Megapark-Direktor Carlos Lucio wird bald seine bereits dritte Gaststätte in der Carrer Miquel Pellisa ("Bierstraße") am sogenannten Ballermann auf Mallorca eröffnen. Erst im Laufe des Jahres 2024 weihte der Neu-Gastronom, der mit Schlagerstar und Schönheitskönigin Isi Glück liiert ist, seine Lokale "Et Dömsche" und "Sommerland"ein. Nun soll das "Las Palmeras" hinzkommen, wie er MM erklärte. "Die Eröffnung soll noch vor der Osterwoche 2025 stattfinden, das genaue Datum steht noch nicht fest", so der Mallorquiner.

Stolzer Lokalbesitzer: Carlos Lucio vor seinem "Et Dömsche", das im März 2024, mit zahlreichen Besuchern eingeweiht wurde. (Foto: PL) Das neue Gastro-Projekt soll ein Konzept verfolgen, das an das „Sommerland" erinnert. „Mit gezielt eingesetzten Lichtquellen wollen wir verschiedene Helligkeits- und Schatteneffekte erzeugen", erklärt Lucio gegenüber MM. Für die Gestaltung des einladenden Biergartens setzt man auf natürliche Materialien wie Holz, Stein und üppige Begrünung. Den Umbau des „Las Palmeras", das direkt gegenüber vom „Deutschen Eck" liegt, übernehmen deutsche Handwerker. Carlos Lucio möchte auf hervorragenden Service setzen und hat sich bei seinem neuesten Gastro-Projekt Qualitätstourismus auf die Stirn gesprochen. "Hier sollen die Gäste zu moderaten Preisen feiern können." Das Bierstraßenlokal "Las Palmeras" mit beinah 300 Plätzen wurde erstmals 1993 eröffnet, und war zuvor in der Hand einer mallorquinischen Familie. In den vergangenen Jahren wirkte es lieblos und wenig gepflegt, was sich nun durch die Übernahme durch Carlos Lucio ändern soll.