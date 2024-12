Die balearische Naturschutzorganisation "Amics de la Terra" ("Freunde der Erde") hat am vergangenen Sonntag mit einer Baumpflanzaktion ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Im Rahmen eines Projektes zur Bewahrung von Land um die Finca Son Torrella auf Mallorca wurden Süßholzbäume in die Erde gesetzt. Die Finca an Mallorcas höchstem Berg Puig Major liegt auf dem höchstgelegenen Anwesen der Insel und mit 440 Hektar Fläche auch einem der größten.

Das Landbewahrungsprojekt, in dessen Rahmen die Baumpflanzaktion stattfand, zielt auf den Schutz und die Förderung der natürlichen Werte des Tramuntana-Gebirges ab. Der Organisation ist es mit dieser Initiative gelungen, das lokale Ökosystem zu stärken, indem sie degradierte Flächen wiederherstellte, die biologische Vielfalt förderte und über das Thema Umwelt aufklärte. Die Veranstaltung bildete den Abschlus eines Jahres voller Einsatz mit rund 180 Beteiligten. Im Jahr 2024 hat "Amics de la Terra" mit der Unterstützung des Konsortiums des Tramuntana-Gebirges zehn Aktivitäten zur Erhaltung und Wiederherstellung der Ökosysteme der Bergkette durchgeführt. Darunter waren zum Beispiel Maßnahmen wie das Aufstellen und Überwachen von Fallen für den Banyarriquer, einen Käfer, der die einheimischen Steineichenwälder bedroht, botanischen Führungen sowie Pflanz- und Aufforstungstage. Die Naturschutzorganisation wurde 1994 vom Juristen und Politiker Carlos Zayas mitbegründet. Zayas, der in Palma zur Welt kam, absolvierte seine Schulzeit auf der Deutschen Schule Madrid. Bis zu seinem Tod im Jahr 2021 führte der Aktivist auf dem Anwesen Son Torrella die größte private Aufforstung der Balearen mit 70 Hektar und mehr als 60.000 Bäumen durch. "Dieses Jahr, voller Herausforderungen und Erfolge, markiert drei Jahrzehnte kollektiver Bemühungen um den Schutz der Natur auf den Balearen", heißt es in einer Pressemitteilung von "Amics de la Terra" zum runden Geburtstag. Mit Blick auf das Jahr 2025 kündigte die Organisation neue Aktivitäten an, die das Umweltbewusstsein im Tramuntana-Gebirge weiter fördern sollen.