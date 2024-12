An diesem Mittwochmorgen ist es auf den Zufahrtsstraßen nach Palma zu kilometerlangen Staus gekommen. Ein Unfall auf der Ringautobahn Vía de Cintura Ma-20) und der Regen während der morgendlichen Hauptverkehrszeit führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 7 Uhr kollidierten drei Fahrzeuge in Höhe des Sportzentrums Son Hugo. Zwar wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt, doch die beteiligten Fahrzeuge blockierten eine Fahrspur, was den Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigte.

Die anhaltenden Regenfälle am Morgen verlangten zudem eine erhöhte Vorsicht der Autofahrer, wodurch sich der Verkehr weiter verlangsamte. Besonders betroffen waren die Zufahrten zu Palma, darunter die Ausfahrt am städtischen Friedhof, das Gewerbegebiet Son Castelló sowie die Schulzonen und die General-Riera-Straße. Hier bildeten sich teils kilometerlange Staus.

Immer wieder Chaos bei Regen

Auch in anderen Teilen der Stadt kam es zu Verkehrsbehinderungen, wenn auch in geringerem Umfang. Auf der Höhe des Kongresspalastes sowie an der Einfahrt von der Autobahn Andratx wurden ebenfalls Verzögerungen registriert. Auch auf den Avenidas ging zeitweise kaum noch etwas.

Die Wetterbedingungen und der Unfall zeigen erneut, wie anfällig Palmas Verkehrssystem für Störungen ist – ein Problem, das durch die hohe Fahrzeugdichte in der Stadt weiter verschärft wird. Verkehrsexperten raten den Autofahrern, bei Regen mehr Zeit einzuplanen und, wenn möglich, alternative Verkehrsmittel zu nutzen.