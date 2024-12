Ein Großaufgebot von Rettungskräften war am vergangenen Dienstag im Ortsteil Arenal von Llucmajor auf Mallorca wegen eines Wohnungsbrandes im Einsatz. Bei dem Feuer wurden ein spanisches Rentnerehepaar und ihr erwachsener Sohn schwer verletzt. Die drei mussten wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht werden. Sie befinden sich außer Lebensgefahr.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr im neunten Stock eines Gebäudes in der Straße Marineta 7 in Strandnähe und um die Ecke des Fitnessstudios der deutschen Mallorca-Auswanderer Andreas und Caro Robens. Nach Angaben aus dem Umfeld der Einsatzkräfte brach das Feuer aus unbekannten Gründen, die derzeit untersucht werden, in der Küche der Wohnung aus. Es waren der Vater und der Sohn, die sich Zugang zur Küche verschafften, um die Mutter zu retten. Konkret wurde der Brandherd in der Kochstelle direkt unter der Dunstabzugshaube festgestellt.

Beamte der Lokalpolizei von Llucmajor, der Guardia Civil, des Notdienstes SAMU-061, des Zivilschutzes und der Feuerwehr von Mallorca waren schnell vor Ort, um den Opfern zu helfen. Das Feuer verursachte eine so starke Rauchentwicklung, dass der neunte Stock des Gebäudes und einige der unteren Stockwerke vorsorglich evakuiert werden mussten. Etwa zehn Fahrzeuge unterschiedlicher mallorquinischer Feuerwehren einschließlich jener von Palma, darunter bis zu sieben Lastwagen, waren vor Ort.

👨‍🚒Esteim actuant a un incendi a un habitatge a l'Arenal. 🔥El foc ha afectat el novè pis d'un edifici. Hi hagut tres ferits per inhalació de fum. 🚒Seguim fent feina per controlar l'incendi. pic.twitter.com/mVV1ihbCFU — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) December 3, 2024

Die mallorquinische Feuerwehr veröffentlichte rund zwei Stunden nach dem Ausbruch des Feuers einen Beitrag auf dem Sozialen Netzwerk X mit Fotos und der Aussage, man arbeite weiterhin daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Kriminalpolizei der Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen, um die Brandursache zu klären.