Szenen wie aus einem Actionfilm spielten sich am Dienstagmittag in der Calle Jesús in Palma de Mallorca ab, als ein Pkw plötzlich explodierte und lichterloh brannte. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt, doch das Fahrzeug wurde komplett zerstört.

Nach Angaben der Lokalpolizei ereignete sich der Vorfall am 3. Dezember gegen 13:20 Uhr. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte, nachdem sie die Explosion gehört und die Flammen gesehen hatten. Ein Einsatzteam der Polizei sicherte die Umgebung ab, während der Verkehr umgeleitet wurde, um der Feuerwehr den Zugang zu erleichtern. Die Fahrerin berichtete, dass sie während der Fahrt einen intensiven Benzingeruch wahrgenommen hatte. Kurz darauf sei schwarzer Rauch aus dem Wagen aufgestiegen, weshalb sie sofort anhielt und ausstieg. Nur wenige Augenblicke später stand das Fahrzeug in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen deutet alles auf eine defekte Benzinleitung als Brandursache hin. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Dennoch blieb von dem Auto nur ein ausgebranntes Wrack übrig, das später von einem privaten Abschleppdienst zu einem Schrottplatz gebracht wurde. Um die Straße wieder befahrbar zu machen, entfernte das städtische Reinigungsunternehmen EMAYA anschließend die Trümmer und reinigte die Fahrbahn. Trotz des dramatischen Vorfalls blieb es bei Sachschäden. Die Polizei hob in ihrem Bericht hervor, dass die schnelle Reaktion der Fahrerin vermutlich Schlimmeres verhindert hat. Anwohner und Passanten reagierten erleichtert, dass niemand verletzt wurde. Die Straße, die eine der belebten Verkehrsadern Palmas ist, konnte nach kurzer Sperrung wieder freigegeben werden. Der Vorfall bleibt dennoch ein eindringliches Beispiel für die Gefahr technischer Defekte – und dafür, wie wichtig es ist, bei ungewöhnlichen Gerüchen im Fahrzeug sofort zu reagieren.