Nach einem ruhigen Freitag und Samstag steht Mallorca nun ein rapider Wetterumschwung bevor. Seit Samstagnachmittag, 15 Uhr, gilt für die gesamte Insel die Warnstufe Orange. Sogar in tiefer gelegenen Gebieten sind orkanartige Böen aus nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern auf der Insel und 140 Stundenkilometern um Dragonera zu erwarten. Bewohner und Urlauber sollten die Küstenregionen meiden, da das aufgewühlte Meer ebenfalls ein erhebliches Risiko birgt.

Die Wetterwarnung der Stufe Orange bleibt auf Mallorca bis mindestens Sonntagmorgen bestehen. Nur in der Inselmitte und im Osten gilt ab der Nacht auf Sonntag bereits "nur" noch Stufe Gelb. Auch die Temperaturen werden deutlich sinken.

⬇️En las imágenes inferiores se puede ver como la probabilidad de superar los 90 km/h es máxima en torno a las 18Z de mañana. A partir de medianoche ya quedará restringida prácticamente solo a la sierra de Tramuntana o localmente al SW de Mallorca. pic.twitter.com/1yA454EFK4 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) December 6, 2024

Während es trotz der kräftigen Windböen bis Samstagabend noch freundlich, mild und trocken bleibt, bringt der Sturm ab Sonntag unwetterartigen Regen mit sich. Die Temperaturen sinken dann deutlich: von 22 Grad am Samstag auf nur noch maximal 12 bis 15 Grad am Sonntag und Montag. In der Nacht fallen die Werte von 11 Grad auf lediglich 5 Grad, stellenweise sogar auf nur 3 Grad. In den höheren Lagen der Serra de Tramuntana könnte es winterlich werden, da die Schneefallgrenze auf etwa 1000 Meter absinkt.

Um Risiken zu vermeiden, hat die Stadt Palma bereits am Samstagnachmittag die palmengesäumten Uferboulevards und Parks schließen lassen. Betroffen sind unter anderem der Bereich des Paseo Sagrera unterhalb der Altstadt sowie die Gegend um den Bahnhofspark, wo sich einer der größten Weihnachtsbäume der Insel befindet.

Der Sturm bringt der Insel insgesamt einen deutlichen Wetterumschwung. Die gesamte kommende Woche ist mit immer wiederkehrendem Regen und deutlich kühleren Temperaturen zu rechnen.