Die heftigen, orkanartigen Windböen, die Mallorca derzeit heimsuchen, haben am Samstagnachmittag und -abend deutliche Spuren hinterlassen. In mehreren Gemeinden der Insel brachen Äste unter den stürmischen Böen und fielen auf Straßen und Fahrzeuge. Besonders betroffen war am Abend die Hauptstadt Palma sowie die Region um Inca, wo Einsatzkräfte im Dauereinsatz sind.

114 Vorfälle auf Mallorca gemeldet

Laut den Behörden wurden bis Samstagabend 118 Zwischenfälle auf den Balearen registriert – 114 davon allein auf Mallorca. Die häufigsten Vorfälle waren umgestürzte Bäume (34 Meldungen) und gefährliche Abbrüche wie herabfallende Gebäudeteile (40 Meldungen). Die meisten Zwischenfälle ereigneten sich in Palma mit 41 gemeldeten Schäden, gefolgt von Inca mit 23 Fällen.

In Inca mussten einige Straßen gesperrt werden, nachdem sie durch umgestürzte Baumstämme blockiert waren. Die Gemeindeverwaltung setzte ihre Reparaturteams ein, um die Schäden schnellstmöglich zu beseitigen. Auch Palma blieb von den stürmischen Böen nicht verschont. In der Wohngegend Son Xigala blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Ähnliches ereignete sich in Son Espanyolet, wo ein Baum in der Straße Bartomeu Rosselló Porcel ebenfalls für Behinderungen sorgte.

Flugverkehr ebenfalls beeinträchtigt

Der Sturm sorgte auch am Flughafen von Palma für erhebliche Probleme. Mehrere Flugzeuge mussten aufgrund der gefährlichen Bedingungen umgeleitet werden. Einige Maschinen kreisten ziellos über der Insel, während Piloten versuchten, die Situation einzuschätzen. Mehrere Flieger mussten donnernd über der Playa de Palma durchstarten, bevor sie letztendlich nach Valencia oder Ibiza umgeleitet wurden, darunter mindestens zwei Eurowings-Maschinen aus München und Hamburg und ein Lauda-Flieger aus Köln.

Viele Flugzeuge konnten am Samstagabend wegen des Sturms über der Insel nicht auf Mallorca landen, und wurden schließlich nach Valencia und Ibiza umgeleitet.

Veranstaltungen abgesagt – Sicherheit geht vor

Die Sturmböen hatten auch Auswirkungen auf den Sport und die Kultur. Aus Sicherheitsgründen wurde das Drittligaspiel zwischen Alcúdia und Binissalem abgebrochen. Der Schiedsrichter entschied gemeinsam mit den Teams, das Spiel nach den ersten Minuten der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:1 zu verschieben.

⚠️Ventada grossa de mestral, molt de compte!

Informau, bufa fort a la vostra zona? pic.twitter.com/WYJdXd248t — El Racó Balear de la Meteorologia (@rbmeteonews) December 7, 2024

Auch das beliebte Weihnachts-Jazz-Festival, das am Sonntag in Palma stattfinden sollte, wurde vorsorglich abgesagt. Die geplanten Konzerte auf der Plaça d’Espanya und dem Paseo del Borne werden nachgeholt, sobald die Wetterlage stabiler ist. Bereits am Samstag hatte die Stadtverwaltung beschlossen, Uferpromenaden und Parks mit Baumbestand zu schließen. Der Zugang zu großen Weihnachtsdekorationen wurde ebenfalls gesperrt.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 156 km/h

Wie das Wetteramt Aemet berichtete, erreichten die Böen auf der Insel Spitzenwerte von über 150 km/h. Am Kap Formentor wurde mit 156 km/h der höchste Wert gemessen, gefolgt von Alfàbia (135 km/h), Moleta Binifaldó (132 km/h), Campanet (130 km/h) und Inca (120 km/h).

Die Behörden warnen weiterhin vor gefährlichen Bedingungen und raten dazu, das Haus nur bei dringendem Bedarf zu verlassen. Die Aufräumarbeiten und Reparaturen werden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Wetterwarnungen gelten auch noch am Sonntag. Am Montag soll der Sturm abziehen und einem Regenband weichen.