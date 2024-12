Die Züge der Mallorca-Bahngesellschaft SFM kehren zu ihrer historischen blauen Farbgebung zurück. Das Verkehrsunternehmen beginnt in dieser Woche mit der schrittweisen Umgestaltung der Züge der Serien 81 (S-Bahn) und 71 (U-Bahn) sowie einer älteren Diesel-Einheit der Serie 61. Ziel ist es, das äußere Erscheinungsbild zu modernisieren, die Fahrzeuge besser vor Schäden zu schützen und die Tradition der mallorquinischen Eisenbahn zu würdigen.

Die SFM begründet die Maßnahme mit dem derzeit schlechten Zustand der Fahrzeuge. Altersspuren, Graffitivandalismus, aggressive Reinigungsmethoden und kleinere Unfälle hätten ihre Spuren hinterlassen. „Es war dringend notwendig, das Erscheinungsbild der Züge zu erneuern, um sowohl die Substanz zu schützen als auch die optische Identität des Services zu stärken“, erklärt ein Sprecher gegenüber der MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora”.

So sahen die Züge auf Mallorca früher einmal aus.

Vertrag für 419.700 Euro vergeben

Der Auftrag für die Folierung der Züge wurde bereits am 10. Oktober vergeben. Für 419.700 Euro wird das Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten das neue Design umsetzen. Dabei kommen hochwertige Vinylfolien zum Einsatz, die den Zügen nicht nur ein frisches Aussehen verleihen, sondern auch praktischen Nutzen bieten.

Mehr Schutz, einfachere Wartung

Die Entscheidung für eine vollständige Folierung der Fahrzeuge basiert auf mehreren Überlegungen. Zum einen schützt die Folie besser vor äußeren Einflüssen wie Graffiti, Schmutz und Wasser. Zum anderen erleichtert sie die Reinigung und Wartung. Beschädigte Folienabschnitte können deutlich einfacher und kostengünstiger ersetzt werden als bei einer Lackierung.

„Die technischen Möglichkeiten vor Ort machen Reparaturen bei lackierten Einheiten deutlich aufwendiger“, so der Sprecher der SFM. Außerdem sei Folierung ökologisch nachhaltiger, da sie weniger Ressourcen verbraucht. Moderne Folien verfügen über eine hohe Feuerresistenz und schützen die Fahrzeuge langfristig – mit einer Lebensdauer von mehr als fünf Jahren.

Zurück zu den Wurzeln

Das neue Design knüpft an die Geschichte der mallorquinischen Eisenbahn an. Die blaue Farbgebung war insbesondere in den 1960er bis 1980er Jahren ein Markenzeichen der Inselzüge. Nun wird dieser Look modernisiert und mit den heutigen Unternehmensfarben kombiniert.

Die Neugestaltung ist zugleich Teil der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Eisenbahn auf Mallorca, das am 23. Februar 2024 begangen wird. SFM betont, dass das Projekt in enger Zusammenarbeit mit der Eisenbahner-Community entstanden ist. Organisationen wie der Verein der Eisenbahnfreunde, die Stiftung Ferrocaib und der Club Ferroviario Vaporista unterstützen die Rückkehr zum blauen Design.

Drei Bahn- und zwei Metrolinien

Die Eisenbahn hat auf Mallorca eine lange Tradition. Allerdings wurden zahlreiche Verbindungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stillgelegt. Derzeit verbinden die Linien T1, T2 und T3 den unterirdischen Intermodal-Bahnhof an Palmas Plaça d'Espanya mit Inca, Sa Pobla und Manacor. Die U-Bahn-Linien M1 und M2 fahren ebenfalls von der Plaça d'Espanya zur Balearen-Uni (UIB) beziehungsweise zum Vorstadtbahnhof Marratxí im Speckgürtel von Palma.

Der historische Sóller-Zug (roter Blitz) fährt von Palmas Innenstadt bis ins Orangental nach Sóller. Eine bereits geplante und finanzierte Tramlinie vom Flughafen Palma zur Plaça d'Espanya wurde von der im vergangenen Sommer gewählten konservativen Balearen-Regierung gestoppt. Stattdessen setzt sie auf den Bau einer vierten Bahnlinie von der Estación Intermodal nach Llucmajor (via Palma-Ost, Coll d'en Rabassa und El Arenal). Er soll Anfang der Dreißigerjahre fertig sein.