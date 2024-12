Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer auf der Flucht vor der Polizei in Palma de Mallorca mehrere Fahrzeuge beschädigt, wodurch sechs Menschen verletzt wurden. Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich bei den Verletzten um Personen im Alter von 20 bis 70 Jahren. Sie wurden in verschiedene Kliniken eingeliefert.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr an einem Kreisverkehr in der Nähe der Dragonera-Straße. Polizisten hatten versucht, den Fahrer zu stoppen, da er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Mann ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Beamten, fuhr weiter, überfuhr eine rote Ampel und prallte an der Kreuzung zur Company-Straße gegen mehrere Fahrzeuge. Dabei wurden die sechs Personen verletzt.

Der Fahrer des schwarzen Ford Fiesta entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, kehrte jedoch wenig später zurück. Aufgrund des Berufsverkehrs bildete sich am Unfallort ein erheblicher Stau. Die Dragonera-Straße liegt nahe dem Stadtviertel Son Rapinya und der Ringautobahn von Palma. Während der Rush Hour ist dieser Bereich besonders stark frequentiert, sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts.