Das staatliche spanische Wetteramt Aemet hat für Donnerstag, 12. Dezember, eine Wetterwarnung für ganz Mallorca herausgegeben. Ab 4 Uhr bis 20 Uhr gilt die Warnstufe Gelb wegen starker Regenfälle und Gewitter. In dieser Zeit werden teils heftige Niederschläge erwartet, mit bis zu 20 Litern Wasser pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.

María José Guerrero, Delegierte und Sprecherin von Aemet auf den Balearen, informierte, dass das Unwetter vor allem in Form von starken Regenfällen und Gewittern auftreten könnte. In den kommenden Tagen sind zudem weiterhin vereinzelte, schwache Niederschläge möglich. "Das Wetter wird sich erst Anfang nächster Woche stabilisieren", so Guerrero.

Kaltfront setzt Mallorca zu

Für Donnerstag kündigte Guerrero auch einen kalten Tag an. Die Temperaturen liegen deutlich unter den üblichen Werten für diese Jahreszeit. Die minimalen Temperaturen werden zwischen 3 und 10 Grad liegen, während die Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad schwanken – eine deutliche Abweichung von den normalen Werten Mitte Dezember.

Frost in den Höhenlagen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in den Höhenlagen der Serra de Tramuntana zu schwachem Frost. Besonders kalt war es in Son Torrella, wo die Temperaturen bis auf 0 Grad fielen. Auch in anderen Orten wie der Universität der Balearen (UIB), Lluc, Sineu und Campos wurden Temperaturen von nur 2 Grad gemessen.

Der erste Schneefall des Herbstes ereignete sich bereits am Montag, als auf dem Puig Major die Schneeflocken fielen. Auch am Dienstag setzte der Schneefall erneut ein, diesmal mit intensiveren Schneemengen. Das winterliche Wetter könnte in den kommenden Tagen anhalten, bevor sich die Temperaturen wieder normalisieren.