Wer in Port de Sóller auf Mallorca unterwegs ist und die Gegend erkunden will, dem sei ein Spaziergang zum Wehrturm Torre Picada empfohlen. Er liegt eindrucksvoll über den 160 Meter hohen Felsklippen, die steil ins Meer abfallen. Einen Blick auf das Militärbauwerk lässt sich bereits von der Hafenpromenade aus erhaschen.

Konnten Besucher den Turm lange Zeit nur von außen bestaunen, soll das Bauwerk künftig auch von innen für seine Besucher zugänglich sein. Hierfür haben Mallorcas Inselrat und das Rathaus von Sóller jüngst eine Vereinbarung verabschiedet. Interessierte können den Turm ab sofort immer am ersten Freitag des Monats besichtigen. Außerdem soll der Torre Picada in Zukunft für kulturelle Ausstellungen genutzt werden. Mehr Details will das Rathaus demnächst auf seiner Internetseite bekanntgeben.

Eine kurze Wegbeschreibung: Zum Turm gelangt man über den Weg in Richtung des Luxushotels Jumeirah. Von der Strandpromenade aus geht es zunächst eine Seitenstraße nach oben. Schließlich biegt man vom Hafen kommend rechts ab: Vorbei an Olivenhainen, mallorquinischen Gärten, Schafherden, Hühnern und Eseln führt ein recht versteckter Weg hoch zum Turm. Hinweis: Man muss einige Stufen erklimmen.

Blick ins Umland.

Der Turm ist Teil eines inselumspannenden Netzes von Beobachtungsposten, die im 17. Jahrhundert dem Schutz vor Piraten dienten. Historische Aufzeichnungen belegen, dass die Pläne zum Bau des Wachturms nach den letzten großen Piratenangriffen 1561 erfolgten. Im Jahre 1622 wurde der Torre Picada fertiggestellt. Zwei Wachmänner hielten ständig Ausschau nach möglichen Angreifern. Um Eindringlinge besser abwehren zu können, wurde die Tür des Turms in mehreren Metern Höhe eingebaut. Sie war nur mit einer speziellen Treppe erreichbar.

Interessanter Fakt: Der Torre Picada ist mit seinen elf Metern Höhe und fast gleich langem Durchmesser eines der größten Bauwerke dieser Art auf Mallorca. Übrigens: Der Wehrturm befindet sich in Privatbesitz und durfte lange Zeit nicht betreten werden. Auch um die Wegerechte rund um den Turm wurde immer wieder gestritten. So hatte beispielsweise ein Eigentümer der Gegend zwischen dem Berg Coll de S’Illa und der nahegelegenen Aussichtsplattform „Ses Puntes” eine genaue Erfassung der umliegenden Wege gefordert. Denn: Einige Wanderrouten führen teilweise über privaten Grundbesitz.

Allein schon die unter Naturschutz stehende Umgebung ist einen Besuch wert. In westlicher Richtung blickt man über den Hafen von Sóller, bis zum Leuchtturm Cap Gros. Ostwärts befindet sich die kleine Insel S’Illeta. Wer also in Port de Sóller unterwegs ist, sollte sich unbedingt die Zeit nehmen, um den historischen Wehrturm einmal aus nächster Nähe zu bestaunen und sich in vergangene Zeiten zurückzuversetzen.