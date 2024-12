Im Flussbett des Torrent de Coanegra in der Gemeinde Marratxí, einem Vorort von Palma de Mallorca, ist am Samstagmittag (14.12.) eine Leiche entdeckt worden. Der tote Mann, der noch nicht identifiziert werden konnte, wies mehrere Prellungen am Körper auf. Die Guardia Civil untersucht derzeit, ob die Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen hinweisen oder durch einen Unfall entstanden sind.

Ein Spaziergänger hatte den regungslos im Flussbett liegenden Mann zufällig entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Beamte der Guardia Civil trafen kurz darauf am Fundort ein und stellten fest, dass der Mann bereits seit mehreren Stunden tot war. Der Fundort wurde daraufhin abgesperrt, und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Ein hinzugezogener Gerichtsmediziner soll nun die genaue Todesursache klären. Laut den Behörden ist es aktuell noch zu früh, um die Art des Todes festzustellen. Das zuständige Gericht wurde über den Fall informiert und hat weitere Untersuchungen angeordnet. Die Ermittler prüfen alle möglichen Szenarien, um die Umstände des Todes zu klären.