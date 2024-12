Ein Wanderer hat am Sonntag auf Mallorca eine grauenvolle Entdeckung gemacht: In einem Waldstück in Valldemossa hat der Mann eine Leiche gefunden. Der genaue Fundort liegt am Rand des beliebten Urlauberorts in der Nähe der Straße, die nach Deià führt.

Bei der Leiche soll es sich um einen rund 60 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur handeln. Sein Leichnam war bereits mumifiziert, woraus sich schließen lässt, dass er bereits seit längerer Zeit tot ist. Ersten Informationen zufolge wies der Leichnam keine Anzeichen von gewalttätiger Fremdeinwirkung auf. Ähnliche Nachrichten Mit 87 Jahren: Schwester des schwedischen Königs stirbt auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Da keine Papiere an der Leiche gefunden worden sind, soll sie am Montag obduziert werden. Die Guardia Civil hat Untersuchungen eingeleitet, um die genauen Umstände des Todesfalls zu klären, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Der Wanderer, der die Leiche in dem Wald bei Valldemossa entdeckte, war unterwegs, um Pilze zu sammeln. Dabei stieß er am Sonntagmittag auf den Toten und setzte einen Notruf ab.