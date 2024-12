Ein Mann hat am vergangenen Mittwochabend in Palma de Mallorca seine Mutter angegriffen und krankenhausreif geschlagen. Nach Angaben der Guardia Civil kam der Sohn bereits betrunken in die Wohnung, die er mit seiner 80-jährigen Frau teilt. Er schlug scheinbar infolge eines vorangegangenen Streits auf sein mutmaßliches Opfer ein, das sofort bewusstlos zu Boden fiel. Als sie wieder zu sich kam, gelang es der Verletzten sich in einem Zimmer einzuschließen und schließlich aus dem Fenster um Hilfe zu rufen. Die Nachbarn verständigten die Polizei. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Als ihr Sohn gegen 23 Uhr im stark alkoholisierten Zustand nach Hause kam, sei alles sehr schnell gegangen. Die Mutter berichtete der Nationalpolizei, dass der 62-Jährige sofort auf sie losging und sie gleich darauf ihr Bewusstsein verlor. Dennoch ließ der Aggressor nicht von ihr ab und schlug weiterhin auf seine Mutter ein. Als sie wieder zu sich kam, konnte sie sich in ein anderes Zimmer flüchten und die Tür abschließen. Sie eilte zum Fenster, riss es auf und schrie mit blutverschmiertem Gesicht um Hilfe. Die Anwohner riefen daraufhin die Polizei. Nachdem die Beamten die Wohnung durchsucht hatten, fanden sie den Schläger in seinem Zimmer vor. Dieser lag ruhig in seinem Bett und behauptete, seine Mutter nur geschubst zu haben. Im Anschluss sei er einfach in sein Zimmer gegangen, um den Konflikt nicht weiter anzustacheln. Die Nationalpolizei nahm den Beschuldigten schließlich fest. Die verletzte Seniorin wurde in ein Hospital gebracht, wo ihre Wunden versorgt wurden. Wie es der Frau indes geht, ist nicht bekannt.