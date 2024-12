Die Guardia Civil hat auf Mallorca den Lebenspartner eines Mannes festgenommen, der am vergangenen Samstag tot im ausgetrockneten Torrent de Coanegra in Marratxí entdeckt wurde. Der Verdächtige, der am Sonntag verhaftet wurde, befindet sich derzeit in der Zentrale der Guardia Civil in Palma. Die Ermittlungen zu dem gewaltsamen Tod, bei dem das Opfer schwere Kopfverletzungen erlitt, werden von der Mordkommission und der Polizeiabteilung Pont d’Inca geleitet.

Der 34-jährige Tote, ein Spanier, war von einer Spaziergängerin entdeckt worden, die mit ihrem Hund unterwegs war. Der Vierbeiner war ein Stück vorausgelaufen und führte die Frau direkt zum leblosen Körper, der mitten im trockenen Bachbett lag. Die Frau verständigte sofort die Behörden. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Lokalpolizei von Marratxí und der Guardia Civil sowie eine diensthabende Gerichtsmedizinerin am Fundort ein. Die Beamten durchsuchten die Umgebung nach möglichen Beweismitteln, darunter auch Gegenstände, die als Tatwaffe in Frage kommen könnten. Erste Erkenntnisse der Ermittler deuten darauf hin, dass es zwischen dem Opfer und seinem Partner zu einem heftigen Streit gekommen sein könnte. Eine der Hypothesen besagt, dass der Täter den Kopf seines Partners ergriff und diesen mit Gewalt gegen die Steine im Bachbett schlug. Das Opfer wies schwere Gesichtsfrakturen auf, was diese Theorie stützt. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, während die Untersuchungen weiter voranschreiten. Der Fall hat die Gemeinde Marratxí erschüttert, die nun auf eine rasche Klärung des Verbrechens hofft.