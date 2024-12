Die Bahngesellschaft Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) bringt den legendären blauen Look ihrer Züge zurück. Im Rahmen eines umfassenden Erneuerungsprogramms werden 19 Züge der Flotte – darunter die Baureihen 81, 71 (U-Bahn) und eine Diesel-Einheit der Serie 61 – mit einem frischen Vinylüberzug versehen. Ziel ist es, den historischen Charme mit einem modernen Touch zu verbinden.

Schluss mit verblassten Farben und Graffiti

Grund: Der Zahn der Zeit hatte an den Zügen genagt: Vor allem die Fahrzeuge der Baureihe 81 zeigen deutliche Verschleißspuren. Viele Flächen sind nur noch lackiert, während Vinylüberzüge weitgehend fehlen. Die U-Bahn-Züge präsentieren sich zwar in etwas besserem Zustand, aber auch sie sind nicht von den Spuren der Zeit verschont geblieben. Vandalismus in Form von Graffitis hat die Situation zusätzlich verschärft und den Handlungsbedarf erhöht.

Neben der optischen Aufwertung schützt der Vinylüberzug das Metall der Züge vor äußeren Einflüssen. SFM verfolgt damit auch das Ziel, den Bahnen eine einheitliche, wiedererkennbare Ästhetik zu verleihen. Die Entscheidung, das historische Blau der 1960er- bis 1980er-Jahre wieder aufleben zu lassen, ist eine bewusste Hommage an Mallorcas Eisenbahntradition. Gleichzeitig wurde das Design an die moderne Marke SFM angepasst, um den Spagat zwischen Tradition und Gegenwart zu meistern. Mit der Rückkehr zum blauen Design gedenkt SFM nicht nur der Vergangenheit, sondern feiert auch das 150-jährige Jubiläum der Eisenbahn auf Mallorca, das am 24. Februar begangen wird.