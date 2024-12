Es war ein sehr ungewöhnlicher Anblick, der sich einigen Wassersportliebhabern dieser Tage auf dem Meer von Mallorca geboten hat. Denn einige deutsche Urlauber konnten während eines Ausflugs mit dem Jetski aufs Meer miteinander spielende Delfine aus unmittelbarer Nähe betrachten, die anscheinend keine Furcht vor Menschen besaßen.

"Es waren ungefähr zwölf Tiere, darunter einige richtig große Exemplare, die sich im Wasser in der Nähe der Küste aufhielten. Ich habe sogar eine Drohne über der Stelle auf dem Meer fliegen lassen, um bessere Aufnahmen zu machen", erzählte der auf der Baleareninsel wohnhafte Promi-Butler Daniel Rudolf aufgeregt.

Die Tiere sollen sich, wie der aus Worms stammende 41-jährige CEO von Xclusive Mallorca weiter erklärte, für sie ungewöhnliche Weise den Jetski der Touristen-Gruppe auf dem Wasser genähert haben. "Ich habe 40 Minuten Filmmaterial und sehr viel der Akku-Ladung der Drohnen verballert, denn solch ein Naturschauspiel habe ich in meinem Leben noch niemals gesehen. Der genaue Ort des Geschehens war zwischen Portal Nous und Palmanova, ungefähr auf Höhe des The St. Regis Mardavall Mallorca Resort", so Rudolf gegenüber MM.

Die Delfine, die vor den Balearen häufig zu beobachten sind, gehören zu den Spezies großer Tümmler und gemeiner Delfin, Weißstreifendelfin sowie Rundkopfdelfin. Im Seegebiet zwischen Spanien im westlichen Mittelmeer und der Türkei im Osten sind etwa zehn Delfinarten beheimatet. Sie gehören der Familie der Wale an.

Im Mittelmeer ist Mallorca einer der besten Orte, um die Tiere das ganze Jahr über vor der Küste zu sehen. Jedoch sind die Sommermonate aufgrund des guten Wetters und der erhöhten Meeresaktivität eher dafür geeignet, um diese frei im Meer schwimmenden Meeressäuger zu beobachten. Es gibt sogar Fälle, in denen sie von Schwimmern für Haie gehalten werden, da ihre Rückenflossen aus der Ferne denen der großen, gefährlichen Meeresfische ähneln. Dies hat bereits dazu geführt, dass manche Wassersportler in Panik geraten sind.