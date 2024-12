Der Inselrat von Mallorca hat zu Wochenbeginn ein neues Marketingkonzept vorgestellt, das dazu beitragen soll, den Tourismus grundlegend neu auszurichten. Unter dem Titel "Mallorca es Ca Nostra" (deutsch: Mallorca ist unser Zuhause) präsentierte Inselratspräsident Llorenç Galmés am Montag in Palma eine Tourismusmarke, die "mehr sein will als nur ein neues Logo".

Die Neugestaltung basiert demnach auf einer umfassenden Analyse der Branche. Ein Jahr lang, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", habe das Branding-Team um den argentinischen Marketing-Guru Andy Stalman von TOTEM Branding rund hundert Gespräche mit Vertretern aus Tourismus, Wirtschaft und Gesellschaft geführt. Ziel war es, die Identität und Werte der Insel herauszuarbeiten. Das neue Logo nimmt Bezug auf traditionelle mallorquinische Ikat-Textilmuster und lässt sich als stilisiertes QR-Code-Design eines "M" interpretieren. Die Kernwerte der Marke umfassen "Authentizität, Respekt für Natur, Kultur, Gastronomie, Nachhaltigkeit und Innovation". Galmés machte deutlich, dass der Tourismus zwar der wichtigste Wirtschaftsfaktor der Insel sei, aber eine Neuausrichtung erfordere. „Wenn wir führend bleiben wollen, müssen wir eine Strategie entwickeln, die auf Menschen und verantwortungsvollen Tourismus setzt", sagte er. Konkrete Schritte wurden bereits eingeleitet: Die Zahl der Touristenbetten wurde von 430.000 auf 412.000 reduziert, und die Präsenz auf Tourismusmessen soll 2025 um 70 Prozent sinken. Der zweite Slogan, "La isla de mañana" (deutsche: Die Insel von morgen), adressiert direkt Besucher und zeitweise Inselbewohner. Er fordere Respekt und Wertschätzung für die Insel ein, so das Lokalblatt. Begleitet wird die Kampagne von einer eigens komponierten Hymne des Musikers Jaime Anglada. Galmés räumte ein, dass sich in der Bevölkerung zunehmend Unmut über die touristische Entwicklung der zurückliegenden Jahre breit mache. Das neue Marketingkonzept ziele deshalb darauf ab, eine Balance zwischen Wirtschaftsinteressen und Lebensqualität der Einheimischen zu schaffen. Man wolle "in Wert und nicht in Menge" wachsen. Die Markeneinführung erfolgt in einem Kontext zunehmender Kritik am Massentourismus. Mit diesem Schritt, daraus machte der Inselratspräsident keinen Hehl, wolle sich Mallorca als Vorreiter eines nachhaltigen und respektvollen Tourismusmodells präsentieren. In den Fokus soll das Wohlergehen der einheimischen Bevölkerung rücken. An der Präsentation im Auditorium von Palma nahmen auch der Tourismusbeauftragte Marcial Rodríguez und die Tourismus-Direktorin Susanna Sciacovelli teil.