Die Gemeinde Selva auf Mallorca hat den Erwerb der archäologische Ausgrabungsstätte am Puig de Crist Rei bekanntgegeben. Mit Unterstützung des Inselrats in Höhe von 83.000 Euro habe das nahezu 14.000 Quadratmeter große Areal, das Zugangswege sowie die archäologische Fundstätte umfasse, in öffentliches Eigentum überführt werden können, hieß es in einer Mitteilung an die Medien. Bisheriger Eigentümer des Areals war die Diözese Mallorca.

Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, ist das fragliche Grundstück von "besonderer Bedeutung für die Kulturgeschichte Selvas". Jährlich findet hier am Ostermontag der traditionelle Pancaritat-Umzug statt, bei dem die Dorfgemeinschaft die Heiligenfigur des Schutzpatrons Sant Sebastià feierlich trägt. "Die Umwandlung in öffentliches Eigentum sichert nicht nur das archäologische Erbe, sondern erhält auch eine jahrhundertealte Gemeindetradition", sagte Bürgermeister Joan Rotger. Aktueller Hintergrund: Bei jüngsten archäologischen Untersuchungen traten überraschende Ergebnisse zutage, darunter eine freigelegte Grundmauer von einer Breite von bis zu drei Metern. Damit seien die Erwartungen von Experten, was die Bedeutung der Funde betreffe, deutlich übertroffen worden, so das Lokalblatt. Der Ankauf des Grundstücks ist Teil einer umfassenden Strategie zum Erhalt kulturellen Erbes auf Mallorca. Verschiedene Gemeinden, darunter Manacor, Alcúdia, Petra und Santa Margalida, erhalten in dessen Rahmen vom Inselrat Fördermittel für die Erforschung und den Erhalt archäologischer Stätten. So bekam beispielsweise Manacor 100.000 Euro für die Basílica Paleocristiana de Son Peretó zugesprochen, während Alcúdia die gleiche Summe für die historische römische Stadt Pollentia erhielt. Im konkreten Fall Selva verwies Bürgermeister Rotger auf das "große kulturelle Potenzial" der Region. Die Gemeinde plane weitere Projekte, um den Fundort nicht nur zu erhalten, sondern auch "angemessen zu präsentieren".