Wer in diesen Tagen vom Flughafen von Palma de Mallorca aus nach Deutschland fliegen oder seinen Besuch abholen will, muss möglicherweise mehr Zeit einplanen. Aktuell werden rund um den Airport mehrere Fahrbahndecken erneuert, deshalb werden einige Zufahrten stundenweise gesperrt. Nach 40 Jahren sei es Zeit, den schlechten Zustand des Asphalts auszubessern, berichtet das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear".

Konkret bedeutet das: Am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. Dezember, wird die Flughafenausfahrt von der Autobahn aus Richtung Santanyí/Llucmajor kommend gesperrt. Zwischen 22 Uhr und sieben Uhr morgens wird die direkte Abfahrt nicht befahrbar sein, eine Umleitung ist aber ausgeschildert.

Parallel dazu, ebenfalls in den Nächten des 17. und 18. Dezember, werden die Fahrbahnen rund um den Flughafen auf nur eine Spur beschränkt. Die Beläge der Airport-Straßen seien in derart schlechtem Zustand, dass Ausbesserungen dringend notwendig seien, heißt es in dem Bericht. Vor allem Schlaglöcher und Risse im Asphalt sollen nach den nächtlichen Bauarbeiten der Vergangenheit angehören.

Zeitgleich wird auch auf der Flughafenautobahn in Fahrtrichtung Palma de Mallorca gebaut, eine vierte Fahrspur wird eingerichtet, die vom Kreisverkehr Molinar bis zur Umgehungsstraße Vía de Cintura reichen wird. Ebenfalls läuft eine riesige Bausstelle auf der Vía de Cintura, auch hier kommt es zu Einschränkungen im Verkehr. Auf einer Länge von acht Kilometern wird der Asphalt neu verlegt. Weil sie zu den meistbefahrenen Straßen der Insel zählt, sind die Arbeiten auf die Nachtstunden verlegt worden. Insgesamt investiert die Balearen-Regierung 16 Millionen Euro.