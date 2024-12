Spektakuläre Szenen auf hoher See! Die spanische Marine war in Alarmbereitschaft, als zwei russische Kriegsschiffe – die Fregatte "Admiral Gorshkov" und das Versorgungsschiff "Yelnya" – plötzlich in der Nähe von Mallorca gesichtet wurden. Die Schiffe waren auf dem Weg vom Mittelmeer in den Atlantik und durchquerten dabei südlich der Balearen spanische Gewässer.

Die spanische Fregatte "Navarra" nahm sofort die Verfolgung auf und überwachte die Russen, bis diese die spanische Wirtschaftszone bei der portugiesischen Grenze verließen. Anschließend übernahm ein portugiesisches Marineschiff die Überwachung. Geheime Mission oder Routine? Warum die russischen Schiffe so nahe an Spanien unterwegs waren, bleibt unklar. Experten vermuten jedoch, dass Russland seine Präsenz demonstrieren will – mitten in Europas Hinterhof! Die Aktion der Überwachung solcher Schiffe ist Teil der spanischen "Operation Präsenz, Überwachung und Abschreckung" – einer Mission, die dafür sorgt, dass verdächtige Schiffe in spanischen Gewässern keine unbeobachteten Manöver durchführen können. „Diese Operationen sind unsere Antwort auf mögliche Bedrohungen. Wir erkennen Gefahren frühzeitig und können sofort reagieren“, erklärte ein Sprecher des spanischen Verteidigungsministeriums. Marine-Einheiten im Dauereinsatz Die "Navarra" gehört zum Operativen Marinekommando, das in Cartagena stationiert ist. Es ist ständig damit beschäftigt, Spaniens Hoheitsgewässer zu schützen. Insgesamt sind täglich rund 3000 Soldaten im Rahmen solcher Operationen aktiv.