Nach mehreren ruhigen Tagen müssen sich die Menschen auf Mallorca auf einen Sturm gefasst machen. Laut dem Wetterdienst Aemet frischt der Nordwestwind am Donnerstag auf und wird im Verlauf des Tages so stark, dass er das Meer gehörig aufpeitscht. Deswegen wurde für Donnerstag und auch Freitag die Warnstufe Orange ausgerufen.

Diese gilt für das Meer mit Ausnahme von den Gebieten im Osten und Südosten der Insel. Auf dem Land gilt die Warnstufe Gelb, wobei die Gegenden im Norden, Nordosten, Osten und Südosten nicht davon betroffen sind.

Der Wind soll erst wieder am Samstag abflauen, regnen oder gar schneien soll es nicht. Nach ungewöhnlich hohen 21 Grad am Donnerstag sackt das Quecksilber am Freitag wieder auf 16 Grad ab. Nachts bewegen sich die Werte zwischen 8 und 10 Grad. Nach der Beruhigung des Wetters am Wochenende steigen die Temperaturen wieder an, und zwar auf 18 Grad.

Stürme sind in der kühlen bis kalten Jahreszeit keine Seltenheit auf Mallorca. In den vergangenen Jahren richteten sie wiederholt größere Schäden an und beschädigten unter anderem Küstenwege oder Strände.