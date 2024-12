Auf Mallorca ist das Wetter in diesen Tagen ein Auf und Ab. Vor allem in den Nächten sind die Temperaturen so rapide gesunken, dass sogar schon Minuswerte und Bodenfrost im Tramuntana-Gebirge verzeichnet worden sind. Tagsüber hingegen werden in dieser Woche sogar bis 21 Grad in Kombination mit viel Sonnenschein erwartet. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten für die kommenden Tage auf der Insel.

Ein neuer Kälterekord für diesen Winter ist in der Nacht auf Dienstag verzeichnet worden, folgende Tiefstwerte wurden laut des staatlichen Wetteramts gemessen: -1 Grad in Lluc, 1 Grad in Campos, 2 Grad in Ses Salines und Binissalem, 3 Grad in Escorca, der Balearen-Universität sowie am Flughafen von Palma de Mallorca, Sa Pobla und Sineu. Tagsüber am Dienstag wird der Himmel über Mallorca stellenweise maximal locker bewölkt sein, es bleibt trocken und die Werte erreichen zwischen 16 und 18 Grad.

Noch freundlicher soll es laut Aemet am Mittwoch werden. Dann scheint fast überall auf Mallorca die Sonne und der Himmel strahlt meistens in ungetrübten Blau. Dazu werden die Temperaturen noch etwas wärmer: In Pollença im Norden der Insel werden 20 Grad erwartet, Alcúdia kommt auf 19 Grad sowie 18 Grad in Palma de Mallorca und Llucmajor. Auch Regen ist erst einmal nicht in Sicht.

Am Donnerstag werden auf der Insel dann bis 21 Grad erreicht, meistens bei strahlendem Sonnenschein. Doch mit dem Temperaturanstieg zieht auch ein heftiger Wind auf. Er soll aus Westen wehen, so der staatliche Wetterdienst. Parallel dazu sind am Donnerstag die ersten Schauer angekündigt, die zuerst im Norden der Insel herunterkommen werden.

Besonders am Freitagvormittag kann es auch im Süden und Südwesten Mallorcas regnen und die Werte sinken wieder auf rund 16 Grad tagsüber. Parallel dazu sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter, in höheren Lagen kann es also schneien. Auch am Freitag wird es auf Mallorca stürmisch bleiben. Aller Voraussicht nach wird das Wetter am Wochenende auf der Insel mal sonnig, mal locker bewölkt, aber trocken sein.