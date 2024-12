Auf Mallorca ist der Winter angekommen. Am Montag gingen auf der Insel – vor allem im Norden und Osten – stellenweise heftige Hagelschauer nieder, die Strände und ganze Straßenzüge in Weiß hüllten. Besonders der Norden und Osten der Insel sind am Montag von Unwettern heimgesucht worden, die für spektakuläre Aufnahmen sorgten.

Auf dem X-Profil von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, sind viele Fotos und Videos der Wetterkapriolen geteilt worden. An der Cala Esmeralda im Südosten Mallorcas ist beispielsweise ein Mini-Tornado über dem Meer gesichtet worden. Die sogenannte Wasserhose entstand durch das Unwetter am Nachmittag. Rund um Cala Rajada an der Ostküste der Insel haben Anwohner tolle Fotos des Regenbogens machen können, der sich am Himmel ausbreitete.

Danach folgte eine bitterkalte Nacht auf Dienstag. Gerade einmal ein halber Grad sind in den frühen Morgenstunden in Escorca gemessen worden. Zwei Grad waren es in Campos, drei Grad an der Universität von Palma und Alfàbia, vier Grad am Flughafen von Mallorca, in Manacor, Calvià, Binissalem und Sineu. Viele Menschen im morgendlichen Berufsverkehr in Palma waren mit Mützen, dicken Schals und Handschuhen unterwegs.

Bona postal per acabar es dia 🌧️🌧️🌈🌈 pic.twitter.com/bCjg7Mjpt4 — Jaume Cabrer soler (@CabrerJaume) December 9, 2024

Laut der aktuellen Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes wird es am Dienstag insgesamt frisch bleiben auf Mallorca. Auch wird der erste Schneefall des Winters erwartet, die Schneefallgrenze liegt aktuell bei 1100 Metern. Zwischen 10 und 14 Grad sollen die Tageshöchstwerte schaffen, dazu wird es oft bedeckt mit sonnigen Abschnitten und kühlem Nordwind. Am freundlichsten soll es im Süden der Insel werden.