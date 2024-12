Die Supermarktkette Hiper Centro hat bekannt gegeben, dass sie am 20. Dezember eine neue Filiale in Santanyí auf Mallorca eröffnen wird. Die Eröffnung ist Teil der fortlaufenden Expansionsstrategie des Unternehmens, das sich zunehmend auf den Balearen niederlassen möchte. Dabei setzt Hiper Centro auf nachhaltiges Wachstum und eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten.

Der neue Supermarkt in Santanyí folgt dem Motto "D’aquí de confiança" (auf Deutsch: "Vertraulich von hier") und bietet eine breite Auswahl an hochwertigen, regionalen Lebensmitteln. Neben Fleisch von mallorquinischen Bauernhöfen und frischem Obst und Gemüse aus der Region finden Kunden auch hausgemachte Backwaren im Sortiment. Besonders hervorzuheben ist eine neue Abteilung für Fertiggerichte, die in den eigenen Küchen des Supermarktes frisch zubereitet werden. Hiper Centro setzt auf nachhaltige Technologien, die das Unternehmen im Einklang mit seiner Verpflichtung zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks und der Emissionsneutralität eingeführt hat.

Mit der Eröffnung in Santanyí setzt das Unternehmen seine Expansion fort. Derzeit sind bereits neue Filialen in Manacor, Sóller und Jesús (Ibiza) im Bau, sodass die Zahl der Hiper Centro-Niederlassungen auf den Balearen auf 33 steigen wird. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat sich seither als feste Größe im Einzelhandel auf den Inseln etabliert.

Die neue Filiale in Santanyí wird auf 1100 Quadratmetern Verkaufsfläche die Kunden begrüßen. Ein großzügiger Parkplatz mit 100 Stellplätzen sorgt für bequemen Zugang. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 8 bis 20.30 Uhr sowie sonntags von 8.30 bis 14 Uhr.