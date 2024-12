Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen ein wildes Durcheinander: Mal ist es frisch, dann wieder warm, der erste Schnee der Saison ist schon gefallen, danach gab es 21 Grad. Aktuell zieht ein Sturmtief über die Insel und kann für hohen Wellengang sorgen. MM hat die ausführlichen Wetteraussichten für die kommenden Tage. Verbringen wir Weihnachten im T-Shirt auf der Terrasse oder müssen wir die Handschuhe herausholen?

Am Freitag gilt erst einmal noch eine Sturmwarnung der Stufe Gelb, allerdings nur für alle Küsten mit Ausnahme des Südostens. Bis in den frühen Abend werden weiterhin Windböen über die Insel ziehen und bis zu vier Meter hohe Wellen mit sich bringen. Im Gegensatz zum Donnerstag – es wurden 21 Grad in Palma de Mallorca gemessen – wird es am Freitag wieder ein wenig frischer: höchstens 16 Grad in Santanyí und Alcúdia sowie 15 Grad in Calvià. Der Tag bringt aber meistens viel Sonne und es bleibt trocken.

Am Wochenende stabilisiert sich die Wetterlage. Insgesamt werden, vor allem am Samstag, viel Sonnenschein und strahlend blauer Himmel erwartet. Es soll auch wieder einen Ticken wärmer werden mit 19 Grad an Höchstwerten in Alcúdia, 18 Grad in Campos und Sóller. Regnen wird es am letzten Adventswochenende laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet nicht. Einzig am Sonntag kann es stellenweise etwas bewölkter sein.

Nach dem freundlichen Wochenende braucht Petrus einen Tag Schönwetter-Pause. Am Montag sind fast überall auf Mallorca ergiebe Niederschläge zu erwarten. Laut Aemet soll die Regenwahrscheinlichkeit nahezu auf der gesamten Insel bei 100 Prozent liegen. Dazu kommt erneut ein flotter Wind auf. In höheren Lagen des Tramuntana-Gebirges könnte es weiße Gipfel geben, denn die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 Meter.

Das Schlechtwetter-Intermezzo soll laut der aktuellen Vorhersagen nur einen Tag dauern. An Heiligabend soll sich die Sonne wieder meistbietend durchsetzen können. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt die Wetterlage auf Mallorca stabil: Es gibt viel Sonne, einige harmlose Wolken, dazu 15 bis 17 Grad an Tageshöchstwerten. Einem Bad im Mittelmeer zu Weihnachten steht nichts im Wege: 16 Grad "warm" ist das Balearen-Meer aktuell.