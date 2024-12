Die Bewohner des Viertels Es Rafal in Palma de Mallorca haben bei der Stadtverwaltung offiziell Beschwerde eingereicht. Grund sind anhaltender Lärm und eine vermeintliche Gefährdung durch die Hunde eines Nachbarn, die zu jeder Tages- und Nachtzeit laut bellen und aggressives Verhalten zeigen sollen.

"Seit Monaten müssen wir das ertragen", berichtet ein Anwohner gegenüber der Zeitung Ultima Hora. Besonders nachts und in den frühen Morgenstunden sei das Gebell unerträglich und belaste das gesamte Viertel. „Das geht den ganzen Tag so. Wir sind alle am Ende und wollen, dass das aufhört.“

Doch der Lärm ist nicht das einzige Problem: Viele Nachbarn fürchten, von den Tieren angegriffen zu werden. "Die Hunde sind äußerst aggressiv. Sie versuchen ständig, vorbeilaufende Menschen oder andere Hunde zu attackieren", schildert ein weiterer Bewohner. "Der Besitzer lässt sie tagsüber allein in der Wohnung zurück, ohne sich um sie zu kümmern. Ihn scheint das alles nicht zu interessieren."

Nachbar verweigert Gespräche

Die Anwohner haben nach eigenen Angaben mehrfach versucht, das Gespräch mit dem Hundebesitzer zu suchen – bislang jedoch ohne Erfolg. „Selbst wenn die Hunde kurz davor sind, andere Tiere anzugreifen, bleibt er untätig“, beklagt sich ein Betroffener.

Die Situation habe das gesamte Viertel in einen Zustand ständiger Anspannung versetzt. „Keiner kann mehr schlafen. Das belastet besonders Berufstätige und Familien mit kleinen Kindern enorm“, fügt ein Nachbar hinzu.