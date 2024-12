Die Hafenbehörde der Balearen (PortsIB) plant eine umfangreiche Sanierung der Hafenanlage in der Cala Figuera in Santanyí. Dies teilte das balearische Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Wasserwirtschaft am Samstag in einer Pressemitteilung mit. Der Grund für die Baumaßnahmen sei der stark fortgeschrittene Verschleiß des Bodenbelags, der auf eine jahrelange intensive Nutzung durch Schwerlastverkehr zurückzuführen sei.

Im Fokus der Arbeiten steht nach Aufführung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" der komplette Austausch des beschädigten Bodenbelags. Dieser solle durch einen neuen, mit Fasern verstärkten Betonbelag ersetzt werden. Das neue Material sei speziell für hohe Belastungen ausgelegt und verspreche eine deutlich längere Haltbarkeit, so die Behörde. Neben der Erneuerung des Bodenbelags plane die Hafenbehörde auch die Modernisierung der grundlegenden Infrastruktur. Dazu gehörten die Stromversorgung, die Wasserversorgung sowie die Beleuchtungsanlagen. Auch das Abwassersystem solle verbessert werden. Zusätzlich seien punktuelle Ausbesserungen an der baulichen Struktur des Hafens vorgesehen. Die Hafenbehörde, so das Lokalblatt unter Verweis auf die Pressemitteilung weiter, wolle außerdem neue Orientierungsleuchten und ergänzendes Hafenmobiliar installieren. Obwohl die Schäden in verschiedenen Bereichen des Hafengeländes unterschiedlich stark ausgeprägt seien, habe man sich "aus technischen und ästhetischen Gründen" für eine vollständige Sanierung entschieden. Nach Angaben des Ministeriums würden die Maßnahmen die Funktionalität und Sicherheit des Hafens deutlich verbessern und ihm zugleich ein zeitgemäßes Erscheinungsbild verleihen. Die Kosten der geplanten Maßnahmen bezifferte die Behörde auf rund 266.000 Euro, die Bauzeit beträgt vier Monate.