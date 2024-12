Vor Heiligabend wird es zeitweise noch einmal stürmisch auf Mallorca. Am Sonntag frischte der Westwind auf der gesamten Insel mit Ausnahme vom Südosten auf, die Temperaturen stiegen jedoch nach einer kalten Nacht auf 18 Grad. Am Montag gesellt sich laut dem Wetterdienst Aemet auch etwas Regen dazu, wie bereits am Sonntag gilt die Warnstufe Gelb.

Pünktlich vor dem Heiligen Abend flaut der Wind spürbar ab, es wird keine Warnstufe mehr gelten, die Temperaturen steigen auf 17 Grad. An den Tagen danach bleibt es heiter bis wolkig, das Wetter wird sich für ausgiebige Spaziergänge an den Stränden bestens eignen. Unangenehm werden die Nächte mit einstelligen Plusgraden im niedrigen Bereich.

Die Nacht zum Samstag war ausgesprochen kalt: Im Tramuntanadorf Escorca sackte das Quecksilber auf lediglich 0,4 Grad ab, in Campos waren es 1 Grad, in Sineu 3,3 und in Binissalem 3 Grad. Am mildesten war es nachts im Tramuntana-Dorf Banyalbufar mit 10,2 Grad.

im Winter muss auf Mallorca immer mal wieder mit teils heftigen Stürmen gerechnet werden. In vergangenen Jahren richteten diese in Küstenbereichen große Schäden an. Im Januar gibt es jedoch auch lang anhaltende stille Phasen mit Sonne, die sogenannten "calmas de enero".