In einem Tunnel in Palma de Mallorca hat sich am Sonntag ein spektakulärer Autounfall ereignet. Ein Pkw mit zwei jungen Männern überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dahinter bildete sich ein langer Stau. Der Tunnel befindet sich in der Nähe des Fußballstadions Estadi Balear.

Die Insassen des Fahrzeugs kamen nur mit leichten Verletzungen davon und und konnten vor Ort von schnell herbeigeeilten Hilfskräften verarztet werden. Der Unfall ereignete sich um 10.16 Uhr, der Tunnel verbindet die Umgehungsautobahn mit der Landstraße nach Sineu. Nach dem Unfall bildete sich starker Rauch, doch das Fahrzeug fing kein Feuer. Die Guardia Civil vermutet, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, auf einen Bordstein krachte und sich dann überschlug. Die Kurve in dem Tunnel, der beide Straßen verbindet, ist eng, aber nicht zu eng. Fährt man wieder heraus, so erreicht man schnell einen ersten Kreisverkehr. Danach folgen weitere, bis die Landstraße geradewegs nach Sineu führt.