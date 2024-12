Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn Ma-13 bei Santa Maria hat am Montagabend sieben Menschen verletzt, eine davon schwer. Der Unfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich gegen 19.40 Uhr in Fahrtrichtung Palma, unweit der Ausfahrt zum Friedhof von Santa Maria am Kilometerpunkt 12.

Die schwer verletzte Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr von Mallorca mit speziellem Gerät befreit werden. Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten die Verletzten, darunter vier Männer im Alter von 53, 41, 26 und 24 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 30, 28 und 37 Jahren. Alle Betroffenen wurden nach einer Erstversorgung unter Anwendung des "Trauma-Protokolls" in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei der Verletzten kamen in das Krankenhaus Son Espases, zwei weitere in Son Llàtzer, zwei in die Klinik Juaneda und eine Person ins Krankenhaus Palmaplanas. Die Kollision führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Ma-13. Der Verkehr musste umgeleitet werden, was zu langen Staus in der Umgebung führte. Erst nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.