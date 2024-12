Beamte der spanischen Nationalpolizei haben am Montagabend einen Deutschen festgenommen, der auf einer Toilette in einem Einkaufszentrum in Palma de Mallorca eine oder mehrere Frauen gefilmt haben soll. Zu dem Vorfall kam es laut einer Pressemitteilung gegen 19 Uhr, als eine Angestellte das Klo aufsuchte und unter einer Trennwand eine Hand mit einem Handy erspähte.

Sie rannte daraufhin aus dem Geviert und bat einen Wachmann, ihr zu helfen. Dieser fand nach einiger Zeit einen Mann hinter einer Tür, der mit heruntergezogener Hose sein Handy bediente. Er forderte den 41-Jährigen auf, sofort die Frauentoilette zu verlassen, was dieser auch tat. Ähnliche Nachrichten Ferkelei auf Mallorca: Tourist fotografiert Mädchen einfach unter den Rock Mehr ähnliche Nachrichten Ob es sich um einen Touristen oder um einen Residenten handelte, wurde in der Pressemitteilung der Nationalpolizei nicht mitgeteilt. Um was für ein Einkaufszentrum es sich handelt, wurde ebenfalls nicht kommuniziert. Herbeigerufene Nationalpolizisten nahmen den Unhold fest und führten ihn ab. Vorfälle dieser Art kommen auf Mallorca eher selten vor. Wenn solche Leute jedoch bei ihrem Tun erwischt werden, wird in der Regel hart durchgegriffen.