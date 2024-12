Die Nachbarn, die in der Nähe von mehreren großen Schulen im Stadtteil Son Rapinya von Palma de Mallorca wohnen, verstehen seit einiger Zeit die Welt nicht mehr. Ständig würden dort Autos falsch geparkt, klagten Anwohner gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Das Unwesen habe sich in den vergangenen Jahren vor allem vor der Montesión-Schule breitgemacht. Selbst Behindertenparkplätze würden okkupiert. Besonders in den Straßen Andalucía und Islas Canarias sei das Problem virulent geworden. Man habe bereits die Lokalpolizei über die eklatanten Missstände in jenem gutbürgerlichen Viertel informiert.

In Spanien ist es eher üblich als unüblich, dass auch größere Kinder von ihren dem Mittelstand angehörenden Eltern in Autos zu den Schulen gebracht werden, anstatt auf Busse oder die Bewegungsfähigkeit ihres Nachwuchses zu vertrauen.

Deswegen bilden nicht selten lange Staus vor den Fahrzeugen, die zum Teil sogar in zweiter Reihe parken. Dass Mütter oder Väter sich dann auch noch Zeit nehmen, lange Gespräche mit ihren Handys zu führen, wird immer wieder beobachtet.

Son Rapinya ist ein mittelständisch geprägter Stadttei, in welchem es mehrere alles andere als billige private und kirchliche Schulen gibt. In Spanien ist das Brechen oder ignorieren gewisser Regeln besonders im Vekehrsbereich anders als in anderen europäischen Ländern durchaus verbreitet.