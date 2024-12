Ein rücksichtsloser Motorradfahrer hat sich am vergangenen Montagabend in der Nähe der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 21-jährige Spanier versuchte mehrfach, seiner Festnahme zu entgehen, und brachte dabei nicht nur Fußgänger, sondern auch Beamte in Gefahr. Zwei Polizisten wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die dramatischen Szenen ereigneten sich gegen 20.20 Uhr, als Verkehrspolizisten den Mann dabei beobachteten, wie er mit überhöhter Geschwindigkeit riskante Fahrmanöver ausführte. Er balancierte wiederholt auf einem Rad und schlängelte sich gefährlich zwischen Fahrspuren und der Busspur hindurch. Mit seinem Verhalten setzte er andere Verkehrsteilnehmer erheblich aufs Spiel. Eine motorisierte Polizeieinheit nahm die Verfolgung auf, doch der Mann erwies sich als äußerst fluchtbereit. In einem waghalsigen Versuch, den Beamten zu entkommen, lenkte er sein Motorrad über Gehwege und Fußgängerzonen. Eine Frau mit einem Kinderwagen konnte ihm nur knapp ausweichen. Mehrfach änderte der Fahrer abrupt die Richtung, um die verfolgenden Polizisten abzuschütteln. Die Situation eskalierte weiter, als der Flüchtende einen Polizisten mit seinem Motocross-Bike anfuhr, was beide zu Boden stürzen ließ. Während er erneut zu fliehen versuchte, verletzte er zwei Beamte, die daraufhin medizinisch versorgt werden mussten. Erst mit vereinten Kräften von insgesamt zwölf Polizisten konnte der Mann schließlich gestoppt und festgenommen werden. Nach Angaben der Lokalpolizei verlief ein durchgeführter Alkoholtest negativ. Zu den Motiven des 21-Jährigen sowie zu möglichen strafrechtlichen Konsequenzen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben. Fest steht jedoch, dass der Rowdy mindestens die Nacht in Polizeigewahrsam verbrachte.