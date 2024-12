Das Straßenbauamt des Inselrates von Mallorca hat eine Statistik zu den wiederkehrenden Schließungen des Sóller-Tunnels veröffentlicht. Demzufolge wurden vom 1. Januar 2024 bis zum Ende des zurückliegenden Septembers 37 Vorfälle registriert, die zur Sperrung des Tiefbaus führten. Den größten Anteil machten Behinderungen durch Fahrradfahrer aus.

Aufgrund der hohe Dichte an Fahrzeugen haben die Behörden bereits vor Monaten Maßnahmen ergriffen, indem sie einen Aktionsplan für den Fall erheblicher Staus, die Sperrung der Infrastruktur und die Umleitung des Verkehrs aufstellten. Diese Situationen waren jedoch nicht der Hauptgrund für die gelegentliche Schließung des Tunnels. Davon waren nur fünf (13,5 Prozent) auf Verkehrsbehinderungen zurückzuführen.

Am zahlreichsten ist die Anwesenheit von unaufmerksamen Radfahrern, die entweder in Unkenntnis der Tatsache, dass die Zufahrt zum Tunnel für Fahrräder verboten ist, oder mit Hilfe von Tricks, um die etwas mehr als fünf Kilometer bis zur Spitze des Hügels von Sóller zu vermeiden, auf beiden Seiten in den Tunnel fahren. 40 Prozent oder 15 Vorfälle, die zur Aktivierung der roten Ampel geführt haben, betreffen diese Fahrradfahrer.

Ein Potpourri an Defekten

Damit übertreffen die Radfahrer die Vorfälle, die auf Pannen mit Fahrzeugen aller Art zurückzuführen sind: Autos, Motorräder, Lastwagen, Lieferwagen, mechanische Probleme, platte Reifen, ein Elektroauto mit unzureichender Ladung und Fahrzeuge mit wenig Treibstoff. Sogar ein Motorradfahrer, der sich weigerte, sein Vehikel abzustellen, weil kein Pannendienst kam, schob sein Zweirad aus dem Tunnel und zwang den Verkehr zum Anhalten.

Einen weiteren Anteil machten Wartungsarbeiten und Arbeiten zu Zeiten mit geringem Fahrzeugaufkommen aus. Weitere Gründe für die Sperrung der beiden Eingänge des Tunnels von Sóller waren ein Motorradunfall, eine Kontrolle der Autokennzeichen und die Durchfahrt eines Fahrradtouristenmarsches in Richtung des Berges Puig Major.

Der Sóller-Tunnel gilts als Tor zum Tramuntana-Gebirge von Palma aus als eines der wichtigsten Wahrzeichen des Straßennetzes von Mallorca. Ebenfalls in der Gemeinde, allerdings in Richtung Hafen, verzeichnete der Sa Mola-Tunnel gerade einmal fünf spezifische Eingriffe. Hier waren Staus der Hauptgrund mit vier Vorfällen, während einmal eine Fahrzeugpanne zur Sperrung zwang.